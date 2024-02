Karitativer Christkindlmarkt erzielt erneut ein Rekordergebnis

Der Markt ist ein Treffpunkt für die Friedberger. Und diese zeigten sich spendenfreudig. 57.500 Euro kamen zusammen. Dieses Jahr gibt es eine Neuerung.

Es war ein besonderer Christkindlmarkt im Jahr 2023 in Friedberg: Die Pallottiner waren erstmals mit einem Stand vertreten. Die Schneemassen hätten den Markt beinahe verhindert, wenn ihn nicht 15 Leute von Bauhof freigeschaufelt hätten, und es gab wieder ein Rekordergebnis: 57.500 Euro blieben nach Abzug der Aufwendungen stehen. 35.000 Euro bekommen die Pallottiner für die Indien-Mission, 15.000 Euro erhalten die Missionsbenediktinerinnen für Ndanda und als weitere Besonderheit: 7000 Euro sind für die Sozialstation Augsburg-Hochzoll-Friedberg und Umgebung bestimmt.

Der Christkindlmarkt sei ein echter Netzwerk-Treffpunkt für die Friedberger, lobte Thomas Treffler vom Verkehrsverein beim Dankesabend im Pallotti-Haus und berichtete zudem, dass viele Menschen gefragt hätten, ob auch Geld in der Region bleibe. Wie Eberhard Krug vom Verkehrsverein ergänzte, hat sich das Spendenverhalten über die Jahre immer wieder verändert. Der Spendenzweck sei aber immer gleich: sich Menschen anzunehmen, die in Not geraten, und zwar innerhalb und außerhalb Deutschlands. Daher fiel der Entschluss, in diesem Jahr auch die Sozialstation zu bedenken.

15 Bilder Wunderbarer Winterzauber: Der karitative Weihnachtsmarkt in Bildern Foto: Bill Titze

Der Missionssekretär der Pallottiner, Pater Reinhold Maise, hob in seiner Dankesrede hervor, dass es sich gelohnt habe, selbst vier Tage im Stand verbracht zu haben. „Ich finde, es gehört sich, dass wir uns einbringen“, sagte er und berichtete anschließend vor allem vom letztjährigen Projekt. Während es dieses Jahr um das „Haus des Friedens“, ein Haus für verarmte und verlassene Menschen in Dornahalli im Bundesstaat Karnataka im Südwesten Indiens, geht, stand 2022 das „Home for Homeless – eine Heimat für Heimatlose“ im Vordergrund. In diesem Projekt sollen für Familien, die obdachlos oder nur in ärmlichen Hütten leben, Häuser gebaut werden. Dafür geben es zwar ein staatliches Programm, dies reiche aber nicht aus, damit Familienväter, die als Tagelöhner arbeiteten, sich den Bau leisten könnten.

Einen Rückblick auf die Ndanda-Hilfe aus Friedberg gab Ndanda-Beauftragte Martha Reißner, die seit Jahrzehnten für Ndanda Spenden sammelt. Sie rief die Anfänge des Lepra-Dorfes 1969 in Erinnerung, skizzierte die Förderprojekte wie einen Kochkessel, Häuser für alte Menschen, Brunnen, den Schulbus und das jetzige Förderziel: die Krankenpflegeschule.

Wie die Priorin der Missionsbenediktinerinnen in Tutzing, Schwester Raphaela, in ihrem Dank erläuterte, werden dort in dreijährigen Kursen Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger ausgebildet, die zugleich als Hebamme und Geburtshelfer fungieren. Die Spenden seien vor allem dafür gedacht, das Schulgeld zu finanzieren, das bis zu 1000 Euro im Jahr betrage. So könnten mindestens zehn Schülerinnen unterstützt werden.

Wie Verkehrsverein-Schatzmeister Rainer Genswürger erläuterte, ist 2023 wieder fast dasselbe Rekordergebnis wie 2022 zusammengekommen. 2400 Euro gab es an Direktspenden, so dass das Ergebnis insgesamt über 66.000 Euro betrug. Abzüglich der Kosten für die Speisen und Getränke von über 8000 Euro blieben als Endergebnis 57.591,68 Euro.

Für die Sonderspende an die Sozialstation bedankte sich Geschäftsführerin Melita Resler und betonte, dass sie so ihr Versorgungspaket aus einer Hand in der Region aufrechterhalten könne. Das Geld aus dem Christkindlmarkt werde in ein neues Fahrzeug fließen.

Die 140 anwesenden Ehrenamtlichen des Christkindlmarktes wurden anschließend von Pallottiner-Koch Uli Schneider bestens verköstigt. Und auch an diesem Abend galt, was vorher schon vom Christkindlmarkt gesagt wurde: Es war ein großes soziales Netzwerktreffen. (AZ)