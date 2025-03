Karten für Kabarettabend mit Holger Paetz zu gewinnen

Von Februar bis Ostern lehrt Holger Paetz seiner Gemeinde das Fürchten. Der Kabarettist, der von 1999 bis 2009 als Hauptautor das Singspiel für den Starkbieranstich am Nockherberg geschrieben hat, weiß bestens, wie das geht: Es wird heftige Backenstreiche hageln für all die Pappnasen und Sich-selbst-Erhöher. Holger Paetz ist ein sprachvirtuoser Kabarett-Literat. Er textet haarspalterisch abstrus, reibt sich an bildreichen Formulierungen und unterlegt das Ganze mit einer misanthropisch-melancholischen Grundstimmung. Seine Solo-Kabarettprogramme führten ihn auf die „Lachmesse“ in Leipzig, zu „Ottis Schlachthof“ und mehrmals zu „Scheibenwischer“, wo er zusammen mit Dieter Hildebrandt auftrat. 1996 wurde er mit dem Kabarettpreis „Salzburger Stier“ und 1999 mit dem Kabarettpreis der Landeshauptstadt München ausgezeichnet.

So können Sie Tickets für Holger Paetz im Wittelsbacher Schloss gewinnen

Am Samstag, 5. April, tritt er um 20 Uhr im Wittelsbacher Schloss in Friedberg auf. Tickets gibt es für 25 Euro (ermäßigt 22 Euro) unter stadt-friedberg.reservix.de. Wir verlosen fünfmal zwei Karten für den Kabarettabend mit Paetz. So können Sie mitmachen: Schicken Sie bitte eine Mail mit dem Betreff „Kabarett“ an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 2. April, 9 Uhr. Bitte geben Sie Ihren Namen an; Gewinnerinnen und Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

