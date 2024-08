Karten für Kirchenkonzert beim Friedberger Musiksommer zu gewinnen

Gleich zum Auftakt des Friedberger Musiksommers findet in diesem Jahr das Konzert in der wunderschönen Akustik der Stadtpfarrkirche St. Jakob statt. Zu hören sind am Mittwoch, 21. August, ab 19.30 Uhr Werke von Mozart und Bruckner.

Von Bruckner erklingt die neunte und letzte, unvollendete Sinfonie. Sie zählt mit zu den bedeutendsten Werken der sinfonischen Literatur. Im ersten Teil ist Karl-Heinz Steffens zusammen mit dem von ihm seit 2020 geleiteten Norrköpings Symfoniorkester im Klarinettenkonzert von Mozart zu hören.

Verlosung: So können Sie gewinnen

Wir verlosen dreimal zwei Karten für diesen Abend. Wenn Sie Tickets gewinnen möchten, senden Sie bitte eine Mail mit dem Kennwort „Bruckner“ an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Montag, 19. August, 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)

Tickets: Der Kartenvorverkauf läuft über Telefon 0821/60 92 99 oder E-Mail info@friedberger-musiksommer.de