Karten für Konzert mit Barbara Dennerlein in Friedberg zu gewinnen

Die preisgekrönte Musikerin Barbara Dennerlein spielt am Samstag, 15. Oktober, in der Friedberger Jakobskirche. Wir verlosen drei mal zwei Karten.

Das dürfte ein außergewöhnliches Konzerterlebnis werden: Der Vorstand des Fördervereins Ambulante Krankenpflege - Sozialstation Friedberg veranstaltet am Samstag, 15. Oktober, um 18 Uhr (Einlass: 17.30) ein Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Dafür hat die Münchner Organistin Barbara Dennerlein, "Queen der Hammond Orgel", zugesagt. Begleitet wird sie von Christoph Holzhauser am Schlagzeug. Die Jazz-Musikerin überträgt bei Kirchenkonzerten das Jazz-Feeling auf die Pfeifenorgel und spannt einen Bogen vom Traditionellen bis zum Experimentellen.

Wir verlosen für das Konzert drei mal zwei Karten. Wenn Sie gewinnen möchten, schicken Sie bitte bis Donnerstag, 6. Oktober, 9 Uhr, eine Mail mit dem Kennwort "Dennerlein" an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Karten sind erhältlich bei ticketmaster.de, in der Rosen-Apotheke und im Divano in Friedberg. (AZ)

