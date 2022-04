Karten für Lesung mit Helmut Zierl im Friedberger Schloss zu gewinnen

Helmut Zierl ist ein bekannter Schauspieler. In Friedberg erzählt er von seiner wilden Jugend. Wir verlosen Eintrittskarten.

Viele kennen ihn aus dem "Traumschiff" und dem "Tatort": Jetzt kommt der Schauspieler Helmut Zierl ins Friedberger Schloss. Wir verlosen Tickets für die Veranstaltung am Samstag, 23. April, um 20 Uhr.

Unter dem Motto „Follow the Sun - Der Sommer meines Lebens" erzählt der Schauspieler, wie er 1971 mit 16 Jahren nach dem Rausschmiss aus der Schule mit 200 Mark in der Tasche" per Anhalter losfuhr und nach dem Sinn des Lebens suchte. Es folgten drei Monate Glück, Angst, Abenteuer und Leben auf der Straße. Drei Monate geballte Lebenserfahrung, die ihn sowohl an seine Grenze brachten, als auch eine neue Richtung gaben.

Helmut Zierl in Friedberg: So gewinnen Sie Tickets

Wir verlosen dreimal zwei Karten für den Abend. Wenn Sie gewinnen möchten, schicken Sie bitte ein E-Mail mit dem Stichwort "Sonne" an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Donnerstag, 21. April, 12 Uhr. Wer gewonnen hat, wird von uns benachrichtigt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz.