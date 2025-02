Karten für „Schubertiade“ im Friedberger Schloss zu gewinnen

Nach dem Erfolg 2024 in Augsburg kommt die „Schubertiade“ jetzt nach Friedberg ins Wittelsbacher Schloss, im Gepäck neben der allseits bekannten und beliebten „Forelle“ vor allem Lieder des Frühlings mit seiner Freude und der Lust am Leben. Termin ist am 15. März, um 19.30 Uhr. Wir verlosen Karten für das Konzert.

„Im Frühling“, so heißt ein Lied, welches Schubert 1826 komponierte. Es zählt zu den berührendsten und schönsten seiner Lieder und entführt den Hörer mitten in das Grün der Wiese. So lebensfroh und kraftvoll wie der Frühling gestaltet sich auch das Programm des Abends, das in der zweiten Hälfte ein Schmankerl bereithält: Das Streichensemble der Bayerischen Staatsoper spielt teils allein, teils mit Klavier und Gesang kombiniert.

Das Konzert vereint Musiker aus Augsburg, Berlin, München und dem Wittelsbacher Land. Die Sopranistin Alexandra Steiner war Solistin der Wiener Staatsoper und ist seit neun Jahren regelmäßiger Gast der Bayreuther Festspiele. Georg Arzberger, vormals Soloklarinettist der Deutschen Oper Berlin, aktuell Professor der Musikhochschule München, spielt nach wie vor solistisch und im Orchester der Deutschen Oper. Eric Schneider aus Berlin zählt zu den bedeutenden Liedbegleitern Deutschlands. Der Pianist reist für das Konzert eigens nach Friedberg an. Es werden zudem Musiker der Bayerischen Staatsoper München zu einem Streichtrio zusammenkommen, darunter der stellvertretende Solocellist Benedikt Strohmeier.

Konzert im Friedberger Schloss: Hier gibt es Karten

Der Vorverkauf läuft über stadt-friedberg.reservix.de. Wir verlosen fünfmal zwei Karten für das Konzert. So können Sie mitmachen: Schicken Sie bitte eine Mail mit dem Betreff „Schubertiade“ an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Montag, 1. März, 9 Uhr. Bitte geben Sie Ihren Namen an; Gewinnerinnen und Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

