Ehrenamtliche Hilfe beim Aufbau der Quarantäne-Station des Tierschutzvereins in der Lech-Arche

Mal was anderes tun, einander neu kennenlernen, neue Leute treffen und dabei Gutes tun. Teams der Firma Hilti aus Kaufering packen regelmäßig tatkräftig in den Einrichtungen des Tierschutzvereins Augsburg an. Sabrina Schäffler, (2. von rechts (Project Manager Product Launch & Event Planning, Regional Materials Management Fleet, Project & Launch, Planning | Logistics Central Europe) hat ihre Kolleginnen überzeugt: Heute gehen wir nicht ins Büro, sondern bauen Möbel auf in der neuen Quarantänestation im Tierheim Lech-Arche: Ganz nebenbei hat sie sich gleich in eine Katze verliebt. Über das große Engagement und die Tierliebe freut sich das Tierschutzteam und Heinz Paula (links), Vorsitzender des Augsburger Tierschutzvereins. Schnell waren die fünf Einheiten im Tierheim Lech-Arche bezugsfertig. Heinz Paula: „Mit ehrenamtlicher Hilfe geht vieles leichter. Hilti gewährt seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mehrere Tage im Jahr für soziale Einsätze in gemeinnützigen Organisationen. Das ist vorbildlich.“

