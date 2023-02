Friedberg

Wintersport vor 60 Jahren: Kein Geld – aber nach St. Moritz zum Skifahren!

Plus Hans Leutgäb, Ursula und Richard Hutter aus Friedberg erinnern sich an Skifahrten vor 60 Jahren. Da nahm man Essen vom Zieglerbräu mit, um zu sparen.

Von Regine Nägele

„Jetzt möcht i Euch amal verzähln, wie es früher war, wenn wir mit dem Alpenverein zum Skifahren g’fahrn sind“, so begann Hans Leutgäb mit dem Mikrofon in der Hand zu erzählen. Das, was die Skihaserl im Bus auf der Rückfahrt vom Skiausflug des Alpenvereins von ihm zu hören bekamen, sorgte für Erheiterung. Um diese lustigen Geschichten zu Papier zu bringen, gab es Monate später ein Treffen mit Hans Leutgäb, Richard Hutter und seiner Frau Ursula. Da geht es darum, wie in St. Moritz beinahe das Geld ausging, wie einige auf den Bänken der Hütte schlafen musste oder mit welchen Tricks der Busfahrer durch den zu niedrigen Tunnel kam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

