"Kein Mittagessen mehr": Demo verdeutlicht Sorgen von Kitaeltern

Plus Rund 70 Personen gehen in Friedberg wegen der massiven Erhöhung der Kitagebühren beim Kinderheim e. V. auf die Straße. Mancher erwägt gar Maßnahmen aus Omas Zeiten.

Von Bill Titze

Für die Kids ist es ein großes Abenteuer – für die Eltern bitterer Ernst. Rund 70 Menschen versammeln sich am Donnerstagabend an der Zentrale des Kinderheim e. V. in der Hermann-Löns-Straße. Die Elternbeiräte der Kindertagesstätten des Vereins hatten zu einer Demo aufgerufen, um das aus ihrer Sicht intransparente Vorgehen des Vereins bei der geplanten massiven Gebührenerhöhung zu kritisieren. Vor Ort wird deutlich: Die Eltern ziehen Konsequenzen und werden kreativ, nicht allein bei der Plakatgestaltung.

"Ich habe Schluckatmung bekommen, als ich von der Erhöhung gehört habe", erzählt Mutter Beatrix Stegmeir. Doch eines ist ihr wichtig zu betonen, wie so vielen an diesem Abend. "Dass die Beschäftigten in den Kitas mehr Gehalt bekommen, finde ich gut." Doch hat sie den Verdacht, dass das Geld nicht in eine bessere Bezahlung fließt, sondern vom Kinderheim anderweitig verwendet wird. Ihre Forderung: mehr Transparenz darüber, wie die Gebührenerhöhungen zustande kommen.

