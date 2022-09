Kinder schnuppern in das Zirkusleben hinein

Wie jedes Jahr bietet der Aichacher Zirkus Rio Artistik eine Woche lang ein Mitmach-Camp für Kinder an. Am Freitag führen sie das Gelernte vor Publikum vor.

Jonglieren, Turnen, am Trapez hängen: All das dürfen Kinder aus Friedberg und Umgebung in der letzten Woche ihrer Sommerferien ausprobieren. Der Zirkus Rio Artistik aus Aichach bietet in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring ein Mitmach-Programm an. Über Hundert Kinder sind dieses Jahr dabei, wenn am Friedberger Baggersee verschiedene Zirkustricks geübt werden. Der Höhepunkt für die jungen Artisten ist der Gala-Abend. Hier führen sie in der Manege ihre einstudierten Nummern vor Freunden und Familie vor.

Los geht es am Freitag, 9. September, um 18 Uhr am Friedberger Baggersee. Einlass ist ab 16.30 Uhr. In den Herbstferien ist der Zirkus mit seinem Mitmach-Camp in Aichach. (AZ)