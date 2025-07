Kinderhaus Maria Alber – Erweiterung mit Wow-Effekt

Mit einem gelungenen Einweihungsfest feierte der Kinderheim Friedberg e.V. mit zahlreichen Gästen die Erweiterung des Kinderhauses Maria Alber in Friedberg West. Viel Lob und Anerkennung gab es von Eltern, Nachbarn und Vertreterinnen und Vertretern der Politik für die gelungene Baumaßnahme, die nach nur einem Jahr Bauzeit in Betrieb gehen konnte und auf der ganzen Linie überzeugt: durch Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ebenso wie als bedeutender weiterer Entwicklungsschritt in der 40-jährigen Geschichte des Kindergartens. 1985 startete dieser mit zwei Ganztagsgruppen, acht Jahre später wurde er erstmals erweitert. „Und jetzt, nochmal 30 Jahre später, entsteht ein großes Kinderhaus mit insgesamt vier Kindergarten- und einer Krippengruppe“, zeigte sich Richard Schulan, Vorstandsvorsitzender des Kinderheim Friedberg e.V., der Träger der Einrichtung ist, zu Recht stolz bei der Einweihungsfeier.

Mit der Erweiterung, die der Verein für die Stadt Friedberg errichtet hat, wurde die bisherige Fläche verdoppelt, sodass 40 neue Betreuungsplätze geschaffen werden konnten, aber auch neue Aufenthalts- und Sanitärräume, eine große Ausgabeküche und ein Speiseraum. Von den lichtdurchfluteten und hochwertig ausgestatteten Räumen konnten sich die Gäste bei der Einweihungsfeier persönlich einen Eindruck verschaffen. Knapp fünf Millionen Euro investierte die Stadt Friedberg hier. Und auch wenn es große Hürden gegeben habe, wie Mehrkosten und andererseits Einschränkungen bei Fördermitteln, betonte Friedbergs Erster Bürgermeister Roland Eichmann, wie wichtig die zusätzliche Kindergartengruppe und die neue Krippengruppe für Friedberg-West seien. Ausdrücklich dankte er dem Kinderheim Verein als Träger der Einrichtung, der „mit seiner Leitung den optimalen Betrieb der Kindertagesstätten gewährleistet.“ Auch Peter Tomaschko (MdL) lobte das Gebäude, für ihn ein echter „Wow-Effekt“, und den Kinderheimverein, der hier erneut Kompetenz und Engagement für Kinder und Familien bewiesen habe.

