Kinderheimverein will mehr Geld von der Stadt

Plus Friedberg gibt eine Pauschale für kleinere Reparaturen in den Kindertagesstätten. Der Betrag ist seit Jahren unverändert, obwohl die Aufgaben mehr geworden sind.

Neun Kindertagesstätten unterhält der Kinderheimverein im Stadtgebiet Friedberg. Und immer wieder gibt es dort etwas zu verschönern, zu reparieren oder auszutauschen. Dafür zahlt die Stadt Friedberg eine Hausmeisterpauschale an den Verein, der allerdings seit 2014 unverändert bei 8500 Euro liegt, während seither mit St. Thomas, St. Johanna und St. Benno drei neue Einrichtungen unter der Trägerschaft des Kinderheimvereins dazugekommen sind. Ein Antrag des Kinderheimvereins auf eine höhere Pauschale wurde im Finanzausschuss des Stadtrats kontrovers diskutiert.