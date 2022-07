Kindern schmeckt's nicht: Eltern müssen Schulessen in Friedberg nicht zahlen

Plus Die Mittagsverpflegung des neuen Caterers an Friedberger Schulen war kalt und nicht kindergerecht. Es hagelte Beschwerden. Nun gelobt die Firma Besserung.

Einen schlechten Start hatte der neue Caterer der städtischen Schulen in Friedberg. Zum Schuljahresbeginn 2021 hagelte es Beschwerden, weil das Essen den Kindern nicht schmeckte. Die Qualität war schlecht, es war teilweise kalt und hygienisch grenzwertig. Das sorgte für Ärger: bei den Kindern, ihren Eltern - und auch zwischen der Stadt Friedberg und der Oberbayerischen Fleisch & Wurst GmbH aus Gröbenzell.