Volkfest in Friedberg

Kindheit, Freunde – und die Liebe: Schausteller geben Einblicke in ihr Leben

Plus Michael Zimmermann und Edmund Krämer sind fast das ganze Jahr über unterwegs. Und das von klein auf. Vieles läuft bei ihnen anders als beim Durchschnittsbürger.

Von Bill Titze

Irgendwie fällt es schwer, sich das alles vorzustellen. Klar, die meisten Menschen reisen gerne und entfliehen dem Alltag. Doch was ist, wenn der ganze Alltag aus einer Reise besteht - und man dabei auch noch arbeiten muss? Und das seit Kindertagen? So geht es den Schaustellerinnen und Schaustellern, die fast das ganze Jahr über unterwegs sind. Wie Michael Zimmermann und Edmund Krämer, die beim Friedberger Volksfest das Fahrgeschäft "Fast and Furious" betreiben. Eines steht für Vater und Sohn fest: Das Leben ist nicht einfach - hat aber auch viele positive Seiten.

Edmund Krämer ist gerade einmal 26 und hat dennoch viel Erfahrung in Sachen Schaustellerei. Schon als Kind war er mit seinen Eltern auf Volksfesten unterwegs. "Mit zehn habe ich Bratwürste verkauft und Ansagen gemacht." Damals hatte seine Familie noch zwei Spielbuden, mitunter teilte man sich auf zwei Volksfeste auf. Lediglich im Januar, Februar und März blieb die Familie in der Heimat bei Köln. Mit Konsequenzen, die alle Lebensbereiche betreffen.

