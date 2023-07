Kinonacht auf dem Marienplatz am Dienstag abgesagt

Den ersten Film am 1. August muss der Bürgerkulturverein wegen schlechter Wetterprognosen absagen. An den anderen Tag soll es etwas zu gewinnen geben.

Am Dienstag, 1. August, sollten die Kinonächte auf dem Friedberger Marienplatz starten. An drei Abenden wollte der Bürgerkulturverein eine bunte Mischung an Filmen zeigen. Doch einmal mehr ist er vom Wetter-Pech verfolgt: Die erste Kinonacht muss witterungsbedingt abgesagt werden. Ob die Filme am Mittwoch und Donnerstag gezeigt werden können, wird jeweils kurzfristig entschieden.

Beginn ist bei gutem Wetter mit Einbruch der Dunkelheit. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Mit dabei sein möchte in diesem Jahr auch der Friedberger Aktiv-Ring, der mit einer Verlosung für zusätzliche Spannung sorgt. Wie immer bittet nämlich der Bürgerkulturverein in der Pause um eine Spende. Wer die Kinonächte unterstützt, wird mit einem Los belohnt und gewinnt mit etwas Glück einen von zehn Cityschecks über zehn Euro, die der Aktiv-Ring an jedem Abend spendiert.

Auf der Website www.kinonaechte-friedberg.jimdo.com gibt es kurzfristig bei eventuell schlechtem Wetter Hinweise über Absagen.