Kinonächte auf dem Marienplatz komplett abgesagt

Am Dienstag, 1. August, sollten die Kinonächte auf dem Friedberger Marienplatz starten. An drei Abenden wollte der Bürgerkulturverein eine bunte Mischung an Filmen zeigen. Doch einmal mehr ist er vom Wetter-Pech verfolgt: Dieses Mal müssen alle drei Vorführungen abgesagt werden. Grund sind die schlechten Wetterprognosen. (AZ)