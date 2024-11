Kirche St. Afra im Felde nimmt an „Red Wednesday“ teil

Am Mittwoch, 20. November, findet die Aktion „Red Wednesday“ statt, an der auch die Friedberger Wallfahrtskirche St. Afra im Felde beteiligt ist. Mit dieser Aktion wird weltweit auf die immer weiter abnehmende Religionsfreiheit im Allgemeinen und die zunehmende Verfolgung von Christen im Besonderen hingewiesen. Die Kirche St. Afra im Felde markiert den Ort, an dem der Überlieferung nach die heilige Afra im Jahr 304 wegen ihres Glaubens hingerichtet wurde. Somit eignet sie sich laut Stadtpfarrer Steffen Brühl besonders auf die Menschen hinzuweisen, die heute das gleiche Schicksal erleiden müssen, wie Afra vor 1720 Jahren. (AZ)

