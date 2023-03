Betrunkener fährt in Schlangenlinien - Polizei stoppt ihn

Mehrere Autofahrer zog die Polizei Friedberg wegen Alkohol am Steuer aus dem Verkehr.

Ein Autofahrer, der in Schlangenlinienunterwegs war, wurde der Friedberger Polizei am Freitag um 20.30 Uhr gemeldet. Eine Streife stoppte den 50-Jährigen und stellte fest, dass er nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Verkehrsteilnehmer wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Verkehrskontrolle an der B2 in Kissing

Spätnachts, gegen 3.10 Uhr, führten Beamte dann bei einem Pkw-Fahrer in der B2 (Münchner Straße) in Kissing eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem 26-Jährigen wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Den Verkehrsteilnehmer erwarten ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und zwei Punkte. (AZ)