Kissinger Pfarrerin will Emmausgemeinde mit neuen Formaten stärken

Im zweiten Jahr hat sich Pfarrerin Nina Meyer zum Felde in Kissing viel vorgenommen. Wie sie Aufbruchstimmung und Pläne mit ihrer erneuten Mutterschaft verbindet.

Moderne Gottesdienste zu familienfreundlichen Zeiten in Ergänzung zu traditioneller Liturgie, einmal im Monat auch abends, theologische Kaminabende, regelmäßige Mitarbeitertreffen sowie Freizeitangebote zur Stärkung der Gemeinschaft. Das sind nur einige Themen, die sich Kissings Pfarrerin Nina Meyer zum Felde für die Emmausgemeinde vorgenommen hat.

„Ein gutes Jahr ist nun vergangen, seit ich in Kissing angetreten bin und man sagt, so lange braucht es, bis man alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernt und das Gemeindeleben versteht“, weiß die Pfarrerin. Nun bringt sie Aufbruchstimmung in ihre evangelisch-lutherische Pfarrgemeinde. Ihr Ende vergangenen Jahres zusammen mit Diakon David Mühlendyck erarbeitetes Konzept für eine lebendige Gemeinde stellte sie kürzlich bei der Gemeindeversammlung vor.

„Wir wollen Glauben und Leben noch mehr miteinander in Verbindung bringen und den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Gemeindemitglieder gerecht werden“, erklärt Nina Meyer zum Felde. Für ihr zweites Jahr in Kissing hat sich die 34-jährige Pfarrerin ehrgeizige Ziele gesetzt. Sie will vermehrt junge Menschen und Familien erreichen, die Besucherzahlen bei den Gottesdiensten deutlich erhöhen und sich letztendlich auch über weitere Kircheneintritte freuen.

In der Kissinger Emmausgemeinde gab es einige Kircheneintritte

„Natürlich haben wir wie überall auch Kirchenaustritte zu verbuchen, aber im vergangenen Jahr hatten wir immerhin auch einige Eintritte“. Mit lebensnahen und stärkenden Gottesdiensten, theologischen Zusatzangeboten wie Kaminabenden und Predigten zu lebensweltlichen Themen will sie die Emmausgemeinde noch mehr voranbringen. Wie das konkret umgesetzt wird, zeigt der Terminplan für die erste Jahreshälfte, der auch auf der Internetseite der Emmausgemeinde einsehbar ist.

Da gibt es alle vierzehn Tage sonntags einen „Gottesdienst im Doppelpack“. Um 9.30 Uhr wird ein liturgischer Gottesdienst mit Orgelmusik in klassischer Form abgehalten, der Kirchenbesucherinnen und -besucher mit traditionellen Bedürfnissen anspricht. Um 11 Uhr gibt es einen Gottesdienst in freier, aufgelockerter Form mit moderner Musik für Gläubige, die Abwechslungsreiches und Generationenübergreifendes suchen.

Die spätere Uhrzeit ermöglicht es auch Familien mit anderem Sonntagsrhythmus an den Gottesdiensten teilzunehmen. Zwischen den beiden Gottesdiensten um 10.30 Uhr kann das Kirchencafé als Bindeglied für mehr Begegnung zwischen den Generationen sorgen. Die ersten Sonntage im März seien ein voller Erfolg gewesen, berichtet die Pfarrerin erfreut. Die nächsten Gottesdienste im Doppelpack finden am 2. und 23. April statt.

Kissinger Pfarrerin Nina Mayer zum Felde erwartet ihr zweites Kind

Dazwischen hat sie monatliche theologische Kaminabende geplant. In diesem Monat wählte die promovierte Pfarrerin ihre Doktorarbeit über Hiob als Thema, am 3. April will sie über die verschiedenen Methoden in der Bibel zu lesen referieren. Umgesetzt wird seit Februar einmal im Monat auch der von verschiedenen Seiten schon lange geäußerte Wunsch nach einem Abendgottesdienst.

Dazu wurde ein Format entwickelt, das sich A3 nennt: Ankommen und Auftanken am Abend. Hier schwebt Pfarrerin Nina Meyer zum Felde vor, dass langfristig ein Team diese Abendgottesdienste vorbereitet und sie nur für die Predigt gebraucht wird. „Ich kann nicht allein so ein Programm stemmen, wir brauchen das große ehrenamtliche Engagement in unserer Gemeinde, das ich sehr schätze“, betont sie.

Hintergrund dieser Aussage ist auch ihre derzeitige Schwangerschaft. „Im August erwarten wir unser zweites Kind“, kündigt Nina Meyer zum Felde, Mutter einer bereits zweijährigen Tochter, voller Freude an. „Von Juni bis Oktober will ich meine Mutterschutzzeit genießen. Aber keine Sorge, für Vertretung ist gesorgt“, betont sie.

Im Moment übernehme sie den Großteil der Gottesdienste, ab Juni sei dann Diakon David Mühlendyck mehr in der Pflicht. An seiner Seite ist zudem Lektor Manfred Brambach. Und aus dem Pfarrkapitel kommt Pfarrer Markus Maiwald von der Augsburger Pfarrei St. Andreas zur Verstärkung. „Ich werde auch wiederkommen“, betont die 34-Jährige, die noch viel mit der Emmausgemeinde vorhat.