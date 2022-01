Kleintransporter kippt neben der A8 um

Ein Kleintransporter kam im Schnee auf der Autobahn zwischen Friedberg und Dasing von der Straße ab.

Zwischen Friedberg und Dasing kam ein Kleintransporter von der Autobahn ab. Die Person am Steuer hatte aber Glück im Unglück. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg berichtet, war der Wagen am Samstagmorgen, als es geschneit hatte, in Richtung München unterwegs.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, durchbrach einen Wildzaun und blieb auf der Fahrerseite liegen. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr hatte die verletzte Person bereits das Fahrzeug verlassen, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Feuerwehr führte Sicherungsarbeiten am Fahrzeug durch und stellte den Brandschutz sicher.