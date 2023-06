Friedberg

"Knöpfe mach(t)en Leute": Ein Traditionshandwerk beim Altstadtfest

Petra Bauer und Martin Miller erklären beim Altstadtfest in Friedberg in der Knopfmanufaktur alles über die Knopfmacherei.

Plus In der Knopfmanufaktur auf dem Altstadtfest kann man alles über die Knopfmacherei im 18. Jahrhundert erfahren. Am 30. Juni gibt es einen Vorgeschmack.

Sie sind überall, so richtig Beachtung bekommen sie aber nur selten: Knöpfe. Auch im 18. Jahrhundert gab es sie natürlich schon. Und so ist es eigentlich nur recht und billig, dass es auf dem Friedberger Altstadtfest, das am 7. Juli startet, eine Knopfmanufaktur gibt. Dort erfährt man alles über die Knopfmacherei - das ist allerhand.

2019 war Petra Bauer zum ersten Mal auf der "Friedberger Zeit" und stellte dieses Handwerk vor. "Ich habe ein Buch über Friedberg im 18. Jahrhundert gelesen, in dem auch ein Knopfmacher vorkam. So bin ich auf die Idee gekommen." Allein hätte sie die Knopfmanufaktur jedoch nicht auf die Beine stellen können. Denn für das Metier braucht man Rohlinge, die man erst einmal herstellen muss. Zum Glück kannte Bauer einen Hobby-Drechsler aus Friedberg, Martin Miller. Er war direkt Feuer und Flamme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

