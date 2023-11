Körnchen für Körnchen entsteht ein Sandmandala für den Frieden

Plus Es ist ein Geduldsspiel: Vier buddhistische Mönche legen im Friedberger Pfarrzentrum ein Sandmandala. Wie es entsteht und was es bedeutet.

Mandala-Malen ist ein beliebter Zeitvertreib. "Meditativ" nennen viele es. Wie viel Geduld es für die Erstellung eines Mandalas braucht und was es wirklich mit Meditation zu tun hat, kann man gerade im Friedberger Pfarrzentrum miterleben. Vier Mönche aus Tibet erstellen dort ein Sandmandala - Körnchen für Körnchen. In seinem Mittelpunkt: der Bodhisattva Avalokiteshvera - ein Buddha, der das Mitgefühl verkörpert.

Es kann Tage oder sogar Wochen dauern, ein solches Mandala zu erschaffen. In Friedberg sind vier Mönche etwa eine Woche lang damit beschäftigt. Denn am Sonntag wird das Kunstwerk zusammengekehrt und dem Wasser der Friedberger Ach anvertraut - als Symbol für Vergänglichkeit und Wandel, aber auch, um seine segensreiche Wirkung weiterzuverbreiten.