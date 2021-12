Kokain im Sandwich: 34-Jähriger mit Drogen auf der A8 erwischt

Schleierfahnder der Polizei stoßen an der A8 bei der Kontrolle eines Busses auf dem Weg nach Italien auf ein halbes Kilo Kokain. Das Versteck ist ungewöhnlich.

Als Schleierfahnder an der A8 einen internationalen Linienbus kontrollierten, fanden sie bei einem Fahrgast Baguettes mit einem ganz besonderen Belag: Kokain. Polizeiangaben zufolge war der 34-Jährige am Samstag in einem Bus von Deutschland nach Sizilien unterwegs, der gegen 14.15 Uhr in Höhe Friedberg auf dem Autobahnparkplatz Kirchholz kontrolliert wurde.

Die Beamtinnen und Beamten untersuchten das Gepäck des Mannes und fanden in einer Tasche drei Plomben Kokain sowie in einem Nebenfach in einer Tüte 14 Gramm der Droge. Mit insgesamt 430 Gramm Kokain (sowie Schinkenscheiben) waren außerdem die Brote belegt.

Drogenfund an der A8 bei Friedberg: Mann in Haft

Der 34-Jährige wurde festgenommen und noch am Wochenende dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat einen Haftbefehl wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge beantragt, der durch den Richter erlassen wurde. Vorläufig letzte Reisestation war dann die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt, wo der Mann nun in Untersuchungshaft sitzt. (AZ)