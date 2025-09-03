Icon Menü
Koma nach der Geburt: Diese Mutter überlebt seltene Komplikation

Friedberg

Drama nach Geburt: Plötzlich kämpft diese junge Mutter um ihr Leben

Ein junges Elternpaar aus Friedberg erlebt nach der Geburt seines Sohnes unerwartet dramatische Stunden. Eine seltene Erkrankung bringt Mutter Sandra in Lebensgefahr. So geht es der Familie heute.
Von Emilya Icer
    Alexander Dürrschmidt und seine Frau Sandra Dürrschmidt gemeinsam mit Sohn Dino im Krankenhaus, nachdem die 29-Jährige aus dem Koma erwacht ist.
    Alexander Dürrschmidt und seine Frau Sandra Dürrschmidt gemeinsam mit Sohn Dino im Krankenhaus, nachdem die 29-Jährige aus dem Koma erwacht ist. Foto: Alexander Dürrschmidt

    Sandra und Alexander Dürrschmidt lernen sich während der Pandemie kennen. Schnell merken beide, dass es zwischen ihnen passt. Sie heiraten, bauen in Friedberg gemeinsam ein Haus, dokumentieren ihren Bau auf den sozialen Netzwerken und ziehen im Frühjahr 2024 in ihr Traumhaus ein. Im Oktober wird das Glück der beiden komplett, Sandra Dürrschmidt wird schwanger. Die Schwangerschaft verläuft ohne Komplikationen. Alles scheint perfekt – bis zur Geburt ihres kleinen Dino (Name auf Wunsch der Eltern geändert). Nur wenige Stunden danach kämpft die junge Mutter um ihr Leben.

