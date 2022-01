Friedberg

vor 57 Min.

Kommt ein Privatinvestor für das Friedberger NKD-Gebäude?

Die Stadt Friedberg sucht weiter nach einer Nutzung für das NKD-Gebäude an der Ludwigstraße 27.

Plus Der Bauausschuss gibt zwei weitere Machbarkeitsstudien in Auftrag. Als neue Option wird jetzt Wohnen und Gewerbe für das Grundstück an der Ludwigstraße 27 geprüft.

Von Thomas Goßner

Was tun mit dem NKD-Gebäude an der Ludwigstraße 27? Über diese Frage zerbricht sich Friedberg schon seit Jahrzehnten den Kopf. Mit der Untersuchung verschiedener Nutzungsmöglichkeiten hat die Debatte zuletzt neue Fahrt aufgenommen. Zwei weitere Machbarkeitsstudien mit Kosten in fünfstelliger Höhe sollen das Projekt nun weiter voranbringen.

