Kontrolle auf A8: Polizei ermittelt Verstöße von 20 Lkw am Rasthof Kircheim

Die Polizei kontrolliert am Rasthof Kirchheim bei Friedberg mehrere Fahrzeuge des Schwerverkehrs. Zwei Drittel der Lkw werden beanstandet.

Die Einsatzkräfte stellten am Montag bei einer Kontrolle am Parkplatz Kirchholz an der A8 an der Mehrheit der Fahrzeuge erhebliche Mängel fest. Laut Polizei lag das Hauptaugenmerk der Kontrolle von 11 bis 14 Uhr auf Fahrzeugen des Schwerverkehrs. Unter anderem wurde auch eine Abstandsmessung durchgeführt. Insgesamt kontrollierten die Beamten über 30 Fahrzeuge, wovon über 20 beanstandet werden mussten.

Hierbei sollen unter anderem Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie Gurt- und Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden sein. Besonders auffällig war dabei ein Lkw mit nur neun Metern Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h. Der geforderte Mindestabstand wäre hier 50 Meter gewesen. Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige. (AZ)