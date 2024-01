Kontrolle auf der A8: gestohlene Handys und gefälschter Führerschein

Die Polizei kontrolliert ein Auto an der Anschlussstelle Friedberg und stellt gleich mehrere Straftaten fest.

Bei einer Kontrolle eines Autos am Freitag an der Autobahn A8 an der Anschlussstelle Friedberg stellte die Polizei gleich mehrere Ungereimtheiten fest. Gegen den Fahrer und einen seiner Mitfahrer wird nun ermittelt.

Gegen 14 Uhr hielten Polizeibeamte einen Mercedes auf Höhe Friedberg an und führten eine Kontrolle bei den drei Insassen durch. Dabei stellten sie fest, dass das Smartphone des 41-jährigen Fahrers als gestohlen gemeldet war. Auch bei einem weiteren Smartphone erhärtete sich ein ähnlicher Verdacht, wie die Polizei berichtet. Beide hochwertigen Smartphones wurden sichergestellt.

Gestohlene Smartphones und falscher Führerschein: Männer haben Wohnsitz im Ausland

Bei einem 36-jährigen Insassen fanden die Beamten einen gefälschten Führerschein auf und stellten diesen sicher. Der Fahrer hatte allerdings eine gültige Fahrerlaubnis dabei. Da die beiden beteiligten Männer ihren Wohnsitz im Ausland haben, mussten sie eine sogenannte Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro entrichten. Gegen sie wird nun wegen Urkundenfälschung sowie möglicher Eigentumsdelikte ermittelt.