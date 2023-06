Kontrolle verloren: Autofahrerin landet bei Unfall auf dem Dach

Plötzlich kommt eine Autofahrerin in Friedberg von der Straße ab und landet auf dem Dach. Die 27-Jährige wird leicht verletzt, der Schaden ist hoch.

Eine 27-jährige Autofahrerin hat am Montag in Friedberg die Kontrolle über ihren Wagen verloren und musste im Anschluss leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war um 7.20 Uhr auf der Kreisstraße AIC 25 in nördlicher Richtung unterwegs, als sie kurz vor der Ausfahrt Stätzling nach links von der Fahrbahn abkam.

Dabei fuhr sie am Bankett den Wall hinauf und kippte nach rechts auf das Dach. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Kreisstraße war ungefähr eine halbe Stunde einseitig gesperrt. (AZ)