vor 17 Min.

Kopfsteinpflaster und keine Rampen: Viele Hindernisse für Rollstuhlfahrer

Das Thema Barrierefreiheit ist an vielen Stellen in Friedberg nicht gut umgesetzt. Rollstuhlfahrerin Bettina Schlichter zeigt, wo es in der Innenstadt überall Missstände gibt.

Plus Wer eine Behinderung hat, wird oft aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen. Eine Betroffene erzählt, wie sie in ihrem Alltag in Friedberg eingeschränkt ist.

Die Deutschen laufen im Schnitt täglich 5200 Schritte. Sie gehen zum Arzt, in den Supermarkt oder ins Kino. Bettina Schlichter macht am Tag null Schritte. Sie sitzt seit 13 Jahren im Rollstuhl. Auch sie muss zum Arzt, zum Supermarkt oder ins Kino. Oft geht das nicht. Keine Rampe, kein Aufzug, keine Barrierefreiheit. Ein Problem, von dem Millionen von Menschen betroffen sind. Bettina Schlichter zeigt, welche Schwierigkeiten es in Friedberg gibt.

