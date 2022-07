Krankenhaus-Förderverein Friedberg sucht neue Mitglieder

Berichte über die aktuelle Lage und geplante Aktionen und Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung gab es beim Krankenhaus-Förderverein Friedberg.

Rüdiger Lischka bleibt Vorsitzender des Krankenhaus-Fördervereins Friedberg. Bei der Jahreshauptversammlung wurde er in seinem Amt bestätigt. Zuvor berichtete er über die Aktivitäten des Vereins, die durch die Corona-Pandemie sehr eingeschränkt waren. So konnten auch die geplanten Festlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen nicht stattfinden. Werbeplakate zur Corona-Impfung und Neubeschaffungen zur Arbeitserleichterung des Pflegepersonals wurden mit internen Absprachen erledigt.

Die aktuelle Mitgliederzahl von 220 Personen soll durch gezielte Werbeaktionen doch etwas erhöht werden. Sein Dank ging an alle, die sich trotz schwierigen Zeiten für das Krankenhaus eingesetzt haben. Besondere Anerkennung und Dank für seine jahrelange Arbeit sprach Rüdiger Lischka dem scheidenden Gründungsmitglied und Chefarzt Dr. Norbert Schneider aus. Als Sprecher für die Ärzteschaft scheidet er aus der Vorstandschaft aus, bleibt aber als Besitzer erhalten. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Rüdiger Lischka bei der nicht mehr zur Wahl stehenden Schriftführerin Hildegard Ziegler für ihre jahrelange zuverlässige Protokollführung.

120 Azubis in den Kliniken an der Paar

Dr. Holger Haak berichtete von einer etwas entspannteren Corona-Situation in beiden Kliniken an der Paar. Eine große Herausforderung sind nach seinen Worten die sehr hohe körperliche Belastung des Pflegepersonals und der Personalmangel. Besucherbeschränkungen werden sich vorerst nicht ändern. Besonders positiv ist zu berichten: die Vollbelegung der 120 Ausbildungsplätze in den beiden Kliniken, 60 Prozent davon in Friedberg und 40 Prozent in Aichach.

Schatzmeister Wolfgang Eymüller konnte von gut gefüllten Kassen berichten, die auch immer wieder durch größere Spenden zufriedener Patienten, Privatleuten und aus der Wirtschaft aufgebessert werden. Im Moment stehen 26.000 Euro zur Verfügung, die nach Wünschen aus den einzelnen Stationen ausgegeben werden können. Weitere Spenden sind willkommen. Revisorin Petra Goger bescheinigte Eymüller eine absolut perfekte Kassenführung und beantragte die Entlastung der gesamten Vorstandschaft.

Die Vorstandschaft des Krankenhaus-Fördervereins Friedberg

Unter der Leitung von Albin Dannhäuser und Martha Reißner wurden die Wahlen der Vereinsführung durchgeführt: Vorsitzender Rüdiger Lischka, Stellvertreterin Brigitte Dannhäuser-Lehmann, Schatzmeister Wolfgang Eymüller, Schriftführerin Daniela Scherrüble, Beisitzer Sabine Segmüller, Franz Reißner, Richard Scharold, Thomas Secker und Norbert Schneider, Vertreter der Ärzteschaft Holger Haak, Verbindungskraft zum Krankenhauspersonal Margit Lucchesi, Rechnungsprüfung Petra Goger. (AZ)