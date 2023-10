Krankenhaus-Förderverein stiftet Baby-Handtücher

Auf der Friedberger Entbindungsstation gibt es künftig ein besonderes Geschenk für Eltern und Neugeborene.

Die kleine Yara und der kleine Samuel waren unter den ersten Neugeborenen, die die Entbindungsstation des Krankenhauses Friedberg mit einem neuen, besonderen Geschenk verlassen durften. Ab sofort erhalten alle Eltern, deren Kind im Krankenhaus Friedberg zur Welt kommt, ein Baby-Kapuzenhandtuch. Ermöglicht hat dies der Förderverein Krankenhaus Friedberg mit einer Spende von 10.000 Euro. Mit diesem Geld konnten insgesamt 1111 der eigens mit einem Willkommensgruß sowie dem Logo des Fördervereins bestickten Handtücher angeschafft werden.

"Wir freuen uns sehr, dass wir so ein tolles Projekt unterstützen konnten", sagt Peter Bergmair, Friedberger Altbürgermeister und Vorsitzender des Fördervereins, bei der offiziellen Übergabe der Handtüche. Auch 2. Vorsitzende Brigitte Dannhäuser-Lehmann und Oberarzt Holger Haak, Vertreter der Ärzteschaft im Förderverein, waren mit auf die Entbindungsstation gekommen, um die ersten Handtücher direkt an die Eltern zu verschenken.

Zusätzlicher Service im Friedberger Krankenhaus

Chefarzt. Gabriel Stoinescu, sowie Maxi Wenninger, Sprecherin der Beleghebammen, und Ameni Harrabi vom Pflegeteam nahmen die Handtücher, die Öko-Tex-Richtlinien entsprechen, entgegen. "Das ist natürlich ein toller zusätzlicher Service, den wir den Eltern bieten können", so Stoinescu. "Wir sind dem Förderverein sehr dankbar, dass er dafür so viel Geld in die Hand genommen hat, dass wir nun auch eine ausreichende Zahl an Handtüchern anschaffen konnten."

Um die 800 Babys erblicken jedes Jahr im Krankenhaus Friedberg das Licht der Welt. Die neuen Kapuzenhandtücher werden also sehr wahrscheinlich noch das ganze Jahr 2024 über verschenkt. (AZ)