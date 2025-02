Krankenhausförderverein will Werbung intensivieren

Der Förderverein des Krankenhauses Friedberg will zukünftig mehr in Werbung investieren, um die Zahl der Mitglieder zu steigern. Das entschieden die Vorstandsmitglieder und Beiräte bei der vergangenen Besprechung. Derzeit engagieren sich dort 236 Personen. Geplant ist etwa ein Informationsstand auf dem Friedberger Wochenmarkt, ein Facebook-Auftritt, um aktuelle Aktivitäten schneller zu verbreiten, sowie ein Werbebanner, das in Kürze auf die Notwendigkeit der Erhaltung des Friedberger Krankenhauses hinweisen soll.

Der Förderverein wird zudem am 5. Mai beim Aktionstag „Saubere Hände“ mitwirken. Dafür wurde die Beschaffung einer UV-Lampe genehmigt. Sie dient der Identifizierung von Benetzungslücken bei der Handdesinfektion. Den anwesenden Vorstandsmitgliedern und Beiräten konnte außerdem über den Einsatz der im Oktober 2024 genehmigten Beschaffungen berichtet werden. Erfreulich ist, dass immer wieder Spenden von zufriedenen Patientinnen und Patienten dem Förderverein zugutekommen. (AZ)