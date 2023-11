Kreative Ideen beim Marktsonntag in Friedberg

Bei Feuerschein und Glühwein gibt es auf dem Marienplatz Anregungen für das Weihnachtsfest. Am Stand des Aktiv-Rings können Kinder Laternen basteln.

Der letzte Marktsonntag des Jahres 2023 sollte eigentlich unter dem Motto "Laternenfest" stehen. Doch dann kamen so viele Anfragen von ideenreichen lokalen Kleinunternehmern, dass Renate Mayer vom Friedberger Aktiv-Ring kurzerhand einen Kreativmarkt auf dem Marienplatz organisierte. Bei Feuerschein und Glühwein gibt es am Sonntag, 5. November, viele Geschenkideen für das bevorstehende Weihnachtsfest zu bestaunen.

Von 10 bis 18 Uhr präsentieren die Fieranten am Marktsonntag ihr buntes Sortiment. Dieses reicht von exotischen Gewürzen, besonderen kunsthandwerklichen Unikaten über modische Accessoires bis zum Klassiker Haushaltswaren. Die Friedberger Einzelhändler öffnen an diesem Tag von 12 bis 17 Uhr ihre Türen.

Die Teilnehmer des Kreativmarktes in Friedberg

Ab 10 Uhr läuft auch der Kreativ-Markt am Marienplatz. Die Teilnehmer sind:

Saritiv : von Aufklebern bis zu dekorativen Vorratsgläsern, von Lederbändern zu bis Fondant-Kekse.

: von Aufklebern bis zu dekorativen Vorratsgläsern, von Lederbändern zu bis Fondant-Kekse. Frau Tasche Upcycling Bag : Michaela Thiem verwandelt gebrauchte Kleidung, Heimtextilien und Stoffreste in umweltfreundliche Taschen und Accessoires. Jedes Stück ist ein Unikat.

: verwandelt gebrauchte Kleidung, Heimtextilien und Stoffreste in umweltfreundliche Taschen und Accessoires. Jedes Stück ist ein Unikat. Deko & So : Hier gibt es selbst gestaltete Deko-Accessoires, aber auch kreative Geschenkideen.

: Hier gibt es selbst gestaltete Deko-Accessoires, aber auch kreative Geschenkideen. Lieblichkeitsstore : verschiedene Produkte aus Holz, Filz, Acryl wie z. B. Adventskalender, Kindermesslatten, Kinder-Türschilder und Weihnachtsdekoration. Auch personalisierte Produkte sind auf Bestellung erhältlich.

: verschiedene Produkte aus Holz, Filz, Acryl wie z. B. Adventskalender, Kindermesslatten, Kinder-Türschilder und Weihnachtsdekoration. Auch personalisierte Produkte sind auf Bestellung erhältlich. Kleidermarie : der Shop für Bio-Mode für Kinder und Basics und schicke Kleider für Frauen.

: der Shop für Bio-Mode für Kinder und Basics und schicke Kleider für Frauen. Moni - Schönes aus Papier : Geschenksets, Windlichter, Dekorahmen, Adventskalender, Glückstüten, Tischkalender, Notizbücher.

: Geschenksets, Windlichter, Dekorahmen, Adventskalender, Glückstüten, Tischkalender, Notizbücher. Marie-Theres Kauth : Individuelle Leder-Accessoires, für die jedes Pflanzen- oder Wildkräuterstück nur einmal verwendet wird.

: Individuelle Leder-Accessoires, für die jedes Pflanzen- oder Wildkräuterstück nur einmal verwendet wird. Dani Kretschmer : kleine Tierskulpturen und Kunstwerke aus Holz.

Am Stand des Aktiv-Rings können Kinder ihre Friedberger Laterne basteln. Sie sollten damit sorgfältig umgehen, denn zur Langen Einkaufsnacht am Freitag, 15. Dezember, steigt eine Aktion mit den Laternen. Außerdem gibt es als weitere Geschenkidee den Friedberger Cityscheck, der von vielen Geschäften und Betrieben akzeptiert wird. Der erweiterte Shoppingplan bietet nützlichen Tipps, etwa zu Geschäften und Lokalen, zu den Parkgaragen, zur netten Toilette oder zu Trinkbrunnen. Diese Aktionen werden unterstützt von der Stadt Friedberg.

Der Marktbus fährt am Sonntag von den Stadtteilen ins Zentrum

Parkmöglichkeiten finden sich auf dem Volksfestplatz, am Bahnhof oder auf der Gerberwiese an der Afrastraße. Die Friedberger Altstadt ist jeweils fußläufig gut in wenigen Minuten zu erreichen. Wie gewohnt bietet die Stadt Friedberg zum Marktsonntag eine kostenlose Busverbindung von den Ortsteilen in die Friedberger Innenstadt und zurück. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.friedberg.de/kultur-tourismus/mobilitaet/bus-bahn/