Kreisjugendring kommt mit Hunderten Spielen nach Friedberg

Bei der Aktion "Spieletage" bietet der Kreisjugendring Aichach-Friedberg Jung und Alt einen Platz zum Spielen. Von Uno bis Risiko, es ist für alle was dabei.

Brett-, Karten- und Würfelspiele stapeln sich derzeit im Divano in Friedberg. "Knapp 1000 Spiele haben wir", erzählt Alexandra Schneider vom Kreisjugendring (KJR). Sie arbeitet dort als pädagogische Fachkraft. Anlass sind die Spieletage, welche der KJR seit vielen Jahren in mehreren Gemeinden in Aichach-Friedberg veranstaltet. Dieses Jahr waren sie schon in Ried und in Mering, Friedberg folgt nun zum ersten Mal. Spielekenner und Neueinsteiger kommen hier auf ihre Kosten.

Martina aus Dasing sitzt mit ihren vier Töchtern an einem Tisch. Gerade spielen sie "SOS Affenalarm". "Wir spielen viel daheim, aber man hat natürlich nie alle Spiele. Hier ist es schön, vieles auszuprobieren", erzählt die Dasingerin. "Solche Spiele sind auch nicht immer günstig. Und hier kann man sie zuerst testen, bevor sie womöglich nur im Keller enden." Ihre Töchter haben ganz unterschiedliche Favoriten. Die zehnjährige Antonia verbringt ihre Zeit gerne mit "Uno", ihre zwölfjährige Schwester Annalena spielt dagegen am liebsten "Wer war's?". Die siebenjährige Luisa liebt es wiederum zu kniffeln. Im Divano probieren sie viel aus. Nur ein Spiel wird heute auf jeden Fall im Schrank bleiben. "Mensch ärgere dich nicht. Das haben wir, glaube ich, noch nie zu Ende gespielt", sagt die vierfache Mutter und lacht.

Spieletage im Friedberger Divano richten sich an Jung und Alt

Der Spielbestand hat sich laut Schneider über die Jahre aufgebaut. "Anfangs wurden die meisten Spiele gespendet. Jetzt kaufen wir auch viele dazu, seien es spezielle Kennerspiele und die Spiele des Jahres", erklärt sie. Wer glaubt, dass das Angebot nur etwas für Kinder ist, liegt falsch. "Wir haben auch Strategiespiele, die für Kinder schlicht zu kompliziert sind", meint Schneider. In den Regalen türmen sich neben beliebten Kinderspielen wie "Hippo Flipp" auch "Die Siedler von Catan", "Risiko" oder Schach. Als die Aktion im Oktober in Ried stattfand, nahm der Schachclub Mering teil und bot dort Kurse an.

Workshops gibt es auch dieses Mal. Am Donnerstag konnte man sich aus bunten Stoffen, Schnüren und Stiften sein eigenes Spiel ausdenken, basteln und mitnehmen. Am Freitag veranstaltete Mitarbeiter Philipp Henschke einen Workshop zum Pen-and-Paper-Spiel "Dungeons & Dragons". Er hat Erziehungswissenschaft studiert und hilft jetzt beim Kreisjugendring aus. "Die Arbeit mit den Kindern macht total viel Spaß. Sie überraschen einen immer wieder damit, wie nett sie auf einen zukommen und mit einem umgehen", erzählt er. Er war bereits bei den Spieletagen in Ried dabei, wo die Aktion sich großer Beliebtheit erfreut. "Da konnte man eigentlich gar keine Pause machen, weil die ganze Zeit jemand ein neues Spiel ausleihen wollte", erinnert sich Henschke.

Bis Sonntag kann man kostenlos an den Spieletagen in Friedberg teilnehmen

Wer will, kann noch am Samstag und Sonntag im Divano vorbeischauen und dort kostenlos spielen. Jeder und jede ist willkommen. An allen Nachmittagen werden Kaffee, Kuchen, Getränke und Knabbereien angeboten.

