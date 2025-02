Kreisverkehrswacht blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Bei der Jahresabschlussfeier der Kreisverkehrswacht mit vielen ehrenamtlich tätigen Moderatoren, Gästen, darunter auch der Leiter der Polizeiinspektion Aichach, EPHK Michael Jakob, und Interessenten nutzte 1. Vorsitzender Helmut Beck die Gelegenheit, um gemeinsam auf ein ereignisreiches und spannendes Jahr zurückzublicken, die erreichten Erfolge zu würdigen, Danke zu sagen und einen Ausblick auf die anstehenden Anforderungen des kommenden Jahres zu werfen.

„Die permanent zunehmende Verkehrsdichte macht die Unterstützung unserer Gesellschaft im Straßenverkehr von Kindesbeinen an immer notwendiger“, so der Vorsitzende Helmut Beck in seinem illustrierten Vortrag über die komplexen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche der Verkehrswacht. Zu den rund 40 Moderatorinnen und Moderatoren gewandt, sprach Helmut Beck vom „Herzstück unserer Kreisverkehrswacht". Mit Kompetenz, Einsatzfreude und Begeisterung wurden Verkehrssicherheitstage an 54 Kindergärten, 47 Grundschulen sowie zahlreiche Realschulen, Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsschulen und öffentliche Veranstaltung durchgeführt.

Dabei wurden unzählige Kinder und Jugendliche auf deren Weg zu sicheren Verkehrsteilnehmern sensibilisiert. Mit Blumen und einem Präsent bedankte sich der Vorsitzende bei seinem ORGA-Team mit Geschäftsführerin Elisabeth Beck, Claudia Breitsameter, Carin Beck, Petra Danhauser und Simone Schön für besondere Verdienste. Mit einem großen Dankeschön bedacht für deren außergewöhnlichen Einsatzbereitschaft urden Petra Danhauser, Christine Seebach, Silvia Gundel, Hermann Seebach, Tobias Gundel und Hannes Beck.

Beifall bekam Christa Hanslik für ihre lyrische Rückschau. Manfred Losinger und Carin Beck, 1. und 2. Stellvertretende Vorsitzende der Kreisverkehrswacht freuten sich sehr über die ehrenamtlichen Leistungen der Mitglieder und sprach ihnen Dank und Anerkennung aus. Für die rund 40 aktiven Mitglieder sind die Terminpläne für das Jahr 2025 bereits dicht gefüllt.

Mit Blumen und Präsent bedanken sich die KVW-Vorsitzenden Carin Beck (li.) und Helmut Beck (re.) bei Hermann Seebach, Silvia Gundel, Christiane Seebach und Petra Danhauser für deren außergewöhnlichen Einsatz das ganze Jahr über. Foto: Franz Scherer

