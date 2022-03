Krieg in der Ukraine: Natalia Henning gelingt in letzter Minute die Flucht aus Kiew

Plus Natalia Henning ist in der Ukraine, als der Krieg beginnt. Unter Todesangst gelingt der Friedberger Pianistin die Flucht. Nun gibt sie ein Benefizkonzert.

"Ich dachte, ich sehe Friedberg nie wieder." Wenn Natalia Henning über ihre Flucht aus der Ukraine erzählt, muss sie immer wieder Pause machen, sich sammeln. Die Erinnerungen treiben ihr die Tränen in die Augen. Die gebürtige Russin, die vor mehr als 20 Jahren nach Deutschland kam, besuchte die Ukraine, als plötzlich der Krieg losging. Henning berichtet von ihrer Flucht aus Kiew - von Todesangst und Zusammenhalt.