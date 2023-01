Friedberg

12:00 Uhr

Kunst aus Friedberg, so groß wie ein Gebirge

Plus Ideenreichtum in 240 Schachteln: Mit ihrer Kunstpräsentation lässt Rose Maier Haid neue Blickwinkel finden.

Eindrucksvolle Farben in Bildern und am Klavier: Diese ganz besondere kreative Verbindung erlebten rund 250 Besucherinnen und Besucher bei der Vernissage der Kunstpräsentation "Besteigung des Kunstgebirges Schachtelung". Rose Maier Haid hatte mit poetischen Zeilen zu dieser Ausstellung in ihre Kunstschule in die Bauernbräustraße 50 geladen. Einmal mehr stellte unorthodoxe Künstlerin damit ihr Motto unter Beweis: Kunst ist Nahrung für die Seele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

