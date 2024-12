Kunstschule lädt zum Familientheater „Licht und Schatten“

Am 14. Dezember 2024, von 17 bis 19 Uhr, heißt es in Kunstschule Rose Maier Haid Friedberg zunächst Bühne frei für eine Weihnachtsgeschichte der besonderen Art. Das Schauspiel, das sich sowohl vor als auch hinter einer Schattenwand vollzieht, haben zwölf Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren im Rahmen der Theaterwerkstatt und in Kooperation mit den Tänzern der Tanzwerkstatt seit September erarbeitet und in Szene gesetzt. Umrahmt wird das Schauspiel von Livemusik.

In dem Stück „Was im Licht verborgen, wird im Schatten gewahr“ wird Weihnachten kontrastreich beleuchtet. Zum einen durch den gezielten Einsatz von Licht und Schatten und zum anderen, indem der Zuschauer unser aller Treiben in der Adventszeit durch die Augen Marias erleben darf. Denn nachdem Maria um ein Haar von einem gestressten Weihnachtsgeschenke-Einkäufer überrannt worden wäre, eröffnen sich ihr weitere Szenarien unserer vorweihnachtlichen Erlebniswelt. In der Shopping-Mall „Kaufrausch“ herrscht in dem Versuch, alle Wünsche der Liebsten tunlichst zu erfüllen, äußerst gereizte Stimmung unter den Besuchern. Beim Krippenspiel bekommen sich die darstellenden Engel, ob der Frage, wer die frohe Botschaft verkünden darf, in die Haare. Und eine gemeinschaftliche Planung des Weihnachtsessens provoziert nahezu einen Generationenstreit. Maria wird schließlich offensichtlich, was sie zu tun hat, denn die Menschen scheinen etwas vergessen zu haben: Das Kind, das aller Welten Freude bringt.

Im Anschluss an das Schauspiel gibt es eine Werkschau aus Kunstwerkstatt sowie eine Mitmachaktion rund um das Thema Licht und Schatten. Um das Mitbringen von Taschenlampen wird gebeten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Veranstaltung richtet sich an die gesamte Familie. (AZ)