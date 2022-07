Friedberg

Kupa West dementiert Gerüchte: Er will immer noch ins Kegelcenter ziehen

Der Kulturpark West aus Augsburg möchte teilweise in das ehemalige Kegelcenter nahe dem Friedberger See ziehen.

Plus Die Umwandlung des früheren Kegelzentrums am Friedberger See zieht sich in die Länge. Schon heißt es, es wird nichts daraus. Wie ist der Stand der Dinge?

Von Ute Krogull

Eigentlich wollten die Macher des Kulturparks West schon im Frühling mit ihrer Live-Kneipe im früheren Kegelcenter am Friedberger See einziehen, doch bis jetzt hat sich dort noch nichts getan. Schon kursieren die ersten Gerüchte, das Team hätte das Handtuch geworfen, entnervt, weil das notwendige Verfahren in der Stadtverwaltung so lange dauert. Das dementiert Geschäftsführer Peter Bommas allerdings energisch und überzeugend. Doch wie ist der (neue) Zeitplan?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

