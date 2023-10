Kurios: Verursacher hinterlässt nach Unfall falsche Telefonnummer

In Friedberg verursacht ein Fahrer oder eine Fahrerin einen Sachschaden. Er oder Sie hinterlässt eine Handynummer, die allerdings nicht erreichbar ist.

Von Montag auf Dienstag kam es auf der Bachernstraße in Friedberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Honda Civic parkte am Fahrbahnrand. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Honda laut Polizei am vorderen linken Frontbereich.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Der Unfallverursacher hinterließ zwar seine handynummer, die allerdings nicht vergeben ist. Der Unfallverursacher wird deshalb gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)