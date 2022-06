Kurt Virneburg - ein deutsches Dichterschicksal

Der Brechtkreis Augsburg legt am Grab des in Friedberg bestatteten Lyrikers Rosen nieder. Warum er trotz seines Talentes in Vergessenheit geriet.

Es ist eine Tradition des deutschlandweit tätigen Vereins Literaturlandschaften, jedes Jahr am ersten Juniwochenende Dichterinnen und Dichter dadurch zu ehren, dass Rosen an ihrem Grab niedergelegt werden. In diesem Jahr fiel die Wahl des Brechtkreis Augsburg auf den in Friedberg-Herrgottsruh bestatteten Dichter Kurt Virneburg.

Der Name Kurt Virneburg ist in der heutigen Literaturwelt relativ unbekannt, sein Schicksal ist typisch für die Generation der jungen Expressionisten, über die das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg hinwegfegten, die ins Exil gedrängt wurden, die verstummten, die in Vergessenheit gerieten und nur in Ausnahmefällen später wiederentdeckt wurden wie die Lyrikerin Mascha Kaleko.

Kurt Virneburg war Dichter und Verleger

Virneburg, am 20. April 1906 in Berlin geboren und am 27. Juli 1969 in Friedberg verstorben, begann seinen literarischen Werdegang in Berlin als Verfasser expressionistischer Gedichte und als Mitherausgeber der Sammelbände "Stimmen der Jüngsten. Gedichtsammlung 1927" sowie "Junge deutsche Dichtung", 1930. Er arbeitete darüber hinaus als Verleger. Sein Verlag "Der Aufbruch" bot jungen Schriftstellern Publikationsmöglichkeiten, und als Rezensent der "Illustrierten Zeitung" von 1932 befasste er sich mit den weiblichen Vertretern der damaligen Dichtergeneration, unter anderem mit Marieluise Fleißer, die uns heute als Dramatikerin und als mutmaßliche Kurzzeit-Geliebte von Bert Brecht bekannt ist.

Das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg setzten diesen literarischen Bemühungen Virneburgs ein jähes Ende. Völlig aus der bisherigen Bahn geworfen – er durfte weder als Schriftsteller noch als Verleger weiterhin publizieren - verdiente er nun sein Brot unter anderem als Bauarbeiter, Verkäufer von Nähmaschinen und Bautechniker. Schreiben konnte er nur noch im Privaten. Wegen körperlicher Leiden nicht kriegstauglich begab er sich, nachdem er in Berlin ausgebombt worden war und auch, weil er in der Hauptstadt Kontakt zu einer Widerstandsgruppe gehabt und wohl berechtigte Furcht vor Verfolgung hatte, in den letzten Kriegsjahren nach Schlesien.

Virneburg flieht vor den Nazis aus Berlin

Hier, im niederschlesischen Krummhübel-Wolfshau, am Fuße der Schneekoppe, hatte der ihm bekannte Schriftsteller und Verlagslektor Gerhart Pohl schon 1932 ein kleines Holzhaus gekauft, das diesem selber Zufluchtsort vor Berliner Verfolgungen wurde und zugleich Mittelpunkt eines Kreises von gleichgesinnten Oppositionellen und Verfolgten des NS-Regimes. Diesem Kreis gehörte Virneburg nun auch an und hoffte darauf, nach dem Krieg wieder an das Leben vor der NS-Zeit anknüpfen zu können.

Auf der Flucht vor der Roten Armee kam er 1945 mit Frau und Sohn mit einem Transport nach Süddeutschland und schließlich 1946 nach Friedberg, wo er zuerst in der Frühlingstraße 5 und später in der Alois-Sperrer-Straße 6 lebte. Dort betrieb seine Ehefrau Käthe von 1954 bis 1969 eine Buchhandlung.

Nach dem Krieg arbeitet Virneburg als Lehrer

Vergeblich versuchte Kurt Virneburg über den Schriftsteller Hermann Kesten Kontakt zur bundesdeutschen Literaturszene zu gewinnen. Lediglich einige Rezensionen für Kulturzeitschriften konnte er noch veröffentlichen, zum Beispiel über Stefan Andres oder über den 1842 in Vicenza geborenen italienischen Romancier Antonio Fogazzaro. Ansonsten verdiente er seinen Lebensunterhalt als Leiter des von ihm gegründeten Friedberger Volksbildungswerks, einem Vorläufer der heutigen Volkshochschule, und als Lehrer der privaten Augsburger Handelsschule Neumann.

Politisch engagierte er sich im "Staatsbürgerbund" und auf Kreisebene in der überparteilichen "Wählervereinigung"; er machte sich um das öffentliche Leben zudem im "Friedberger Bürgerverein" und in der Vorstandschaft des "Verkehrsverein Friedberg" verdient. Gedichte schrieb er nicht mehr. Von schwerer Krankheit gezeichnet starb er bereits mit 63 Jahren und wurde am 30. Juli 1969 auf dem Friedhof "Unseres Herrn Ruhe" beigesetzt. Zur Feierstunde an seinem Grab war auch Virneburgs Sohn Udo gekommen. Die Festrede hielt Karin Perz, Mitglied des Vorstands des Augsburger Brechtkreises, und Gedichte Virneburgs rezitierte Bettina Perz, die Zweite Vorsitzende des Vereins. (AZ)

Kurt Virneburgs literarisches Werk blieb schmal, die literaturinteressierte Öffentlichkeit nahm ihn nach dem Krieg kaum noch wahr. Sein Schicksal aber steht exemplarisch für viele Dichter dieser Zeit und seine Lyrik zeugt von großem Talent:

Die Nacht hat alles Weinen

schwarz verhängt.

Ich bin ein Floß auf uferlosem See.

Das Lächeln eines Gottes

hat mir Traum geschenkt,

und meine Wege sind nicht eingeengt,

wie ich sie fremd im Tage geh.

Verhaltnes Saitenspiel hat sich auf mich gesenkt,

und herbstlich fällt von mir das Weh.