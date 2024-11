La Crosse-Komitee besucht das Amerikahaus in Augsburg

Das Partnerschaftskomitee Friedberg – La Crosse hat auf Einladung des American Car Friends Augsburg deren Amerikahaus in Augsburg (Sheridan Park) besucht und eine interessante Führung durch die Räumlichkeiten erhalten. Dort wird eindrucksvoll und mit sehr vielen originalen Gegenständen die Zeit der US-Amerikaner in Augsburg nach dem 2. Weltkrieg dargestellt. Es war für alle Beteiligten faszinierend, in diese Epoche abzutauchen und zu sehen, mit wieviel Herzblut und ehrenamtlicher Arbeit dieses Stück Geschichte mitten in Augsburg realisiert worden ist. So gibt es beispielsweise einen original amerikanischen Kinosaal, eine Jukebox oder auch einen Laden mit Lebensmitteln zu bewundern. Bei Bildern des Deutsch-Amerikanischen Volksfestes erinnerte sich so mancher daran, wie er selbst das legendäre Eis oder einen Hamburger dort gegessen hat. Abgerundet wurde der Besuch durch eine Fahrt in einem amerikanischen Oldtimer Baujahr 1963. Das Komitee war einhellig der Meinung, dass dies nicht der letzte Besuch war und ist schon sehr gespannt, was die nächste Delegation aus La Crosse zu diesem Amerikahaus sagen wird.

