Lagerhalle brennt im Friedberger Gewerbegebiet

Sechs Feuerwehren rücken am Samstagabend aus, um einen Brand im Friedberger Gewerbegebiet zu löschen

Eine starke Rauchentwicklung sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehren aus Friedberg und den Nachbargemeinden. Wie die Polizeiinspektion Friedberg informiert wurde am Samstagabend gegen 17.20 Uhr in einem Firmengebäude in der Josef-Wassermann-Straße starker Rauch festgestellt. Die alarmierten Feuerwehren Friedberg, Rederzhausen, Wiffertshausen, Paar Harthausen, Wulfertshausen und Merching konnten den Brand schnell löschen. Ursache war nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (sev)