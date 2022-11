Abrechnung liegt vor: Landesausstellung 2020 reißt Loch in Friedbergs Finanzen

Plus Wegen der Pandemie fielen die Besucherzahlen deutlich geringer aus als erwartet. Warum sich aus Sicht der Stadt die kulturelle Großveranstaltung dennoch rentiert hat.

Zwei Jahre nach dem Ende der Bayerischen Landesausstellung 2020 liegt nun die Abrechnung der Veranstaltung in Friedberg vor. Wegen Corona blieben damals die Besucherzahlen deutlich hinter den Erwartungen zurück, während auf der anderen Seite mehr Personal, mehr Putzmittel und mehr Hygieneartikel notwendig waren. Das schlug sich in einem Defizit nieder, das im Kulturausschuss des Stadtrats auch für Kritik sorgte.