Lange Nacht der Bibliotheken in Friedberg

„Buch und Spiele“ - diesem Aufruf folgten am vergangenen Freitagabend von 19 bis 22 Uhr zahlreiche Gäste unterschiedlichen Alters in die Stadtbücherei St. Jakob Friedberg. Im Rahmen der bundesweiten „Nacht der Bibliotheken“ konnte man - ganz analog - bei Gesellschaftsspielen, Spaß am Spielen, sprachliches Geschick und Freude am Lesen verbinden.

Das kompetente und motivierte Team der Bücherei hatte mit Knabbereien und Getränken für das leibliche Wohl gesorgt, stand aber vor allem mit Rat und Tat zur Seite. Und wem bei „Haste Worte“ nicht nur Gurken- oder Kartoffelsalat einfiel, sondern mit „Buchstabensalat“ brillierte, hatte schon gewonnen.

