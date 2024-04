Lastwagen brennt kurz nach der Autobahnausfahrt Friedberg

Glück hatte ein 41-jähriger Lkw-Fahrer, der sich gerade noch aus dem brennenden Fahrzeug retten konnte.

Am Freitagnachmittag geriet ein Lastwagen kurz nach der Autobahnanschlussstele Friedberg in Brand. Der Lkw war gerade von der A8 abgefahren, als der 41-jährige Fahrer einen lauten Knall und starke Rauchentwicklung wahrnahm. Er konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Die Fahrbahn musste von der Feuerwehr gesperrt und gereinigt werden. Im Anschluss wurde der Lkw abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)