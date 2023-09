Lastwagenfahrer macht sich in Friedberg aus dem Staub

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Friedberg nach Hinweisen.

Am Donnerstagmorgen verursachte der Fahrer eines Lkw mit Anhänger an der Kreuzung Aichacher Straße und Ludwigstraße in Friedberg beim Abbiegen einen Verkehrsunfall. Er entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Anhänger des Lkw war beim Rechtsabbiegen ausgeschert und hatte hierbei den rechten Außenspiegel des links wartenden Pkws beschädigt. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 500 Euro. (AZ)