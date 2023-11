Friedberg

vor 16 Min.

Beste Absolventin in der Region: Lena Häckl brennt für die Landwirtschaft

Plus Lena Häckl hat ihre Ausbildung auf dem Hof von Martin Augustin in Friedberg als beste Absolventin in der Region abgeschlossen. Warum sie sich für diesen Beruf entschieden hat.

Von Sabine Roth

Ihre Ausbildung hat Lena Häckl nach gerade zwei Jahren nicht nur mit einem Einserschnitt abgeschlossen. Sie ist damit auch noch die Prüfungsbeste in der ganzen Region. Parallel dazu studiert sie im fünften Semester Landwirtschaft an der Hochschule in Weihenstephan-Triesdorf bei Freising.

Die 22-Jährige hat sich nach dem Abitur bewusst für den Beruf der Landwirtin in einem Dualen Studium entschieden. Zuerst sah es aber nicht so danach aus, dass es Lena Häckl auf einen Bauernhof zieht. "Ich überlegte, ob ich einen Bürojob oder ein Lehramtsstudium beginnen soll, aber das hat mir alles nicht so zugesagt. Nach jedem Praktikum war ich enttäuscht", erzählt sie. Eines Tages sprach sie den Friedberger Landwirt Martin Augustin einfach mal an, ob sie nicht ein Praktikum auf seinem Hof machen könne. Sie kannte ihn aus ihrem Heimatort Sirchenried, weil seine Rinder dort in einem Stall standen. Mutterkuhhaltung und Grünlandwirtschaft gehören zu seinen Schwerpunkten. "Es sagte mir zu und es hat mir so gut gefallen, dass ich von seinem Betrieb nicht mehr losgekommen bin. Für mich stand fest: Das ist es, was ich will. Das hätte ich mir zwei Jahre vorher aber nie vorstellen können", erzählt Lena Häckl.

