Letzte Chance für einen Besuch der Ausstellung "Zeit in der Kunst"

Plus Die erste Sonderausstellung im Museum im Friedberger Schloss geht am Wochenende zu Ende. Corona wirkte sich auf die Besucherzahlen aus.

Für die Ausstellung "Augenblicke. Zeit in der Kunst" läuft die Zeit ab: Dieses Wochenende ist die letzte Möglichkeit, die erste Sonderausstellung des Museums im Friedberger Schloss nach der Neueröffnung zu besuchen. Wegen Corona hielten sich die Besucherzahlen bislang in Grenzen.