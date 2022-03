Friedberg

vor 17 Min.

Lichterzug durch Friedberg: Gebete für den Frieden in der Ukraine

Die zehnjährige Emma hofft auf ein baldiges Ende des Kriegs in der Ukraine. Sie nahm auch beim Lichterzug für den Frieden in Friedberg teil.

Plus 180 Menschen kommen mit Kerzen, Plakaten und Fahnen am Schlossweiher in Friedberg zusammen. Weitere Veranstaltungen sind geplant.

Von Julian Schmidt

Den dritten Samstag hintereinander haben sich zahlreiche Friedbergerinnen und Friedberger getroffen, um gegen den russischen Angriff auf die Ukraine und für Frieden in dem osteuropäischen Land zu demonstrieren und zu beten. Zu dem von den Glaubensgemeinschaften und der Stadt Friedberg gemeinsam veranstalteten Lichterzug kamen rund 180 Menschen.

